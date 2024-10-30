هدنة "لأقل من شهر".. مناقشات إسرائيلية امريكية قطرية لوقف حرب غزة

شفق نيوز/ أفادت فرانس برس، يوم الأربعاء، بأن وسطاء لحركة حماس سيقدمون اقتراح هدنة "لأقل من شهر".

ونقلت فرانس برس عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله، إن "الاجتماعات بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد بارنيا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، التي انتهت الإثنين، ناقشت هدنة "لأقل من شهر" في غزة".

ولفت إلى أن "الهدنة تشمل تبادلا للرهائن مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات لقطاع غزة".

وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.