هدد مدنيين.. الشرطة الفرنسية تقتل مسلحاً بسكين (فيديو)

شفق نيوز- باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم السبت، أن رجلاً مسلحاً بسكين قُتل برصاص الشرطة بعد تهديده المارة وأصحاب المتاجر في جزيرة كورسيكا.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغاً قرابة الظهيرة عن شخص يهدد أحد المتاجر بسكين في مدينة أجاكسيو. وعند وصول عناصر الأمن إلى المكان، كان الشاب (26 عاماً) قد غادر الموقع، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وفي وقت لاحق، عثرت الشرطة عليه في مكان آخر وسط المدينة، وكان لا يزال يحمل السكين. وأمره الضباط بإلقاء السلاح، لكنه لم يمتثل للأوامر، بحسب الشرطة.

واستخدمت الشرطة سلاح الصعق الكهربائي، إلا أنه فشل في إيقافه. وعندها تقدم الرجل نحو الضباط وهو يحمل السكين، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه. وقد فارق الحياة في المكان رغم تدخل فرق الإسعاف.

وأشارت الشرطة إلى إصابة أحد عناصرها بجراح طفيفة في اليد. ولم تُعرف دوافع المهاجم على الفور.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن "مستوى اليقظة في أعلى درجاته" خلال موسم الأعياد، مضيفاً أنه أصدر تعليمات بتعزيز الدوريات الأمنية في الأماكن العامة.