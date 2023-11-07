هدايا الغرب "المتفجرة" تنهي حياة مساعد القائد العام للقوات الأوكرانية خلال احتفاله بعيد ميلاده

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الاوكراني إيهور كليمينكو، اليوم الثلاثاء، مقتل الميجر جينادي تشاستياكوف مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية في انفجار داخل منزله بسبب بعض الهدايا "المتفجرة"، واصفاً الأمر بأنه حادث.

وقال كليمينكو إن "تشاستياكوف عاد إلى المنزل ومعه هدايا عيد ميلاد من زملائه، بما في ذلك صندوق من القنابل اليدوية المصنعة في الغرب كان يعرضه لابنه".

وكتب كليمينكو عن الحادث على تيليغرام "أخذ الابن القنبلة من يده (والده) أولا وبدأ في لف الحلقة. ثم أخذ الأب القنبلة اليدوية من الطفل وسحب الحلقة مما تسبب في انفجار مأساوي".

وقال كليمينكو إنه تم التعرف على هوية زميله الذي قدم الهدية، وتم العثور على قنبلتين يدويتين أخريين من هذا النوع في مكتبه مع بدء التحقيق. وقال إنه أصدر التوضيح حتى لا "تنشر معلومات غير رسمية".