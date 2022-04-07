هجوم يوقع قتلى وجرحى وسط تل أبيب

شفق نيوز/ قتل إسرائيليان وأصيب 4 على الأقل في إطلاق نار في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، (وسط)، مساء الخميس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية إنه تم التأكد من مقتل 2 من الجرحى في الحادث الذي وقع في مقهى في أهم شارع بمدينة تل أبيب.

وقالت نجمة داود الحمراء في بيان إن 3 من الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى، في حالة متوسطة، وواحد في حالة خطيرة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها تقوم بعملية بحث واسعة عن مطلق النار دون استبعاد أن يكون هناك أكثر من منفذ للعملية.

وجاءت عملية اطلاق النار في ذروة تأهب أمني أعلنت عنه الشرطة الإسرائيلية قبل أيام إثر 3 عمليات وقعت الأسبوع الماضي في 3 مدن مختلفة في إسرائيل ما أدى الى مقتل 11 إسرائيليا.