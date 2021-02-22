هجوم يستهدف قافلة للأمم المتحدة في الكونغو يطيح بسفير ايطاليا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الايطالية، يوم الاثنين، عن مقتل سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية "لوكا أتاناسيو" جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة شرق البلاد.

وبحسب البيان، فأن الهجوم أسفر عن مقتل السفير وأحد أفراد الشرطة العسكرية الذي كان يرافقه.

كما كشف موقع Actualite الإخباري المحلي أن الهجوم استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحادث وقع قرب مدينة غوما بمقاطعة نورد كيفو.

وذكر المصدر نفسه أن القافلة وقعت في كمين منصوب من قبل مجهولين كانوا يخططون لخطف رهائن.