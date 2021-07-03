هجوم يستهدف سفينة شحن اسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت مصادر إسرائيلية، يوم السبت، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم شمال المحيط الهندي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤولين دفاعيين تأكيدهم إصابة سفينة شحن إسرائيلية، وسط ضبابية حول الأسباب، بحسب شبكة إرم.

من جهتها، ذكرت قناة 12 الإخبارية العبرية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت السفينة.

وقالت القناة نقلاً عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.

بدورها، قالت صحيفة ”معاريف“ العبرية، إن مسار السفينة غير متصل بإسرائيل وأنه لا يوجد على متنها إسرائيليين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، أن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية، لكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وأن طاقمها أجنبي.

وأفاد إعلاميون إسرائيليون بأن السفينة المستهدفة تحمل الاسم CSAV TYNDALL وهي تابعة لشركة Zodiac Maritime الإسرائيلية.

وأضافوا أن اسم صاحب السفينة Eyal Ofer وأنها كانت تحمل علم بنما وأنها كانت في طريقها لدولة الإمارات وستكمل مسيرتها لأن الأضرار التي لحقت بها ليست خطيرة.