"هجوم ممنهج".. مسيرات مجهولة تهدد مطارات الدنمارك

شفق نيوز- كوبنهاغن

اعتبر وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، يوم الخميس، أن تحليق الطائرات المسيّرة الذي أدى إلى إغلاق مطارات محلية مرتين هذا الأسبوع يمثل عملية ممنهجة يقف خلفها "طرف محترف".

وأوضح بولسن خلال مؤتمر صحفي أن كل المعطيات تشير إلى أن العملية نفذها طرف محترف، واصفاً الحوادث بـ"هجوم مركّب بأنواع مختلفة من الأسلحة"، خاصةً مع وقوعها في مواقع عدة في وقت متقارب.

من جانبه، أعلن وزير العدل بيتر هوملغارد عزم الحكومة تعزيز قدراتها على "رصد" و"تحييد" الطائرات المسيّرة.

وأفادت الشرطة الدنماركية أن المسيّرات حلقت فوق عدة مطارات، ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاغن، فيما رُصدت الطائرات فوق مطارات ألبورغ (شمال)، وإيسبيرغ (غرب)، وسوندربورغ، وقاعدة سكريدستروب في الجنوب، قبل مغادرتها.

وتأتي هذه الحوادث بعد يومين من إعلان رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن أن تحليق المسيّرات على مطار كوبنهاغن يمثل "الهجوم الأخطر" على البنى التحتية الحيوية في البلاد، مؤكدة أن الحوادث تتوافق مع موجة الهجمات بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي استهدفت المطارات الأوروبية مؤخراً، وسط توترات متصاعدة نتيجة الاجتياح الروسي المستمر لأوكرانيا.