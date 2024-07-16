هجوم مسلح يخلف 70 قتيلا في الكونغو الديمقراطية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء، مقتل 70 شخصاً بينهم 9 جنود وزوجة جندي بهجوم مسلح على قرية غربي البلاد.

وقالت السلطات إن الهجوم وقع يوم السبت الماضي في قرية كينسيلي، على بعد نحو 100كم شرق العاصمة كينشاسا، وبسبب انعدام الأمن وضعف البنية التحتية في المنطقة استغرق الإبلاغ عن الهجوم أياما.

ووفقا للسلطات ينتمي المهاجمو لميليشيا "موبوندو"، وهي جماعة مسلحة تقدم نفسها على أنها مدافعة عن شعب ياكا.

وقال ديفيد بيساكا، النائب الإقليمي لإقليم كواموث في حيدث لوكالة "أسوشيتد برس": "حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15 تموز/ يوليو الجاري، تم العثور على 72 جثة ويستمر البحث للعثور على جثث أخرى في الأدغال".

وتقع كينسيلي في إقليم كواموث، حيث اندلع الصراع على مدى العامين الماضيين بين مجتمعين محليين - هما تيكي وياكا - مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين.

وبينما تقاتل الكونغو الجماعات المسلحة في الشرق، تكثفت أعمال العنف أيضا في الجزء الغربي من البلاد.