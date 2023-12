هجوم مسلح في مركز تجاري بفلوريدا الأمريكية.. فيديو

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب آخر بإطلاق نار في مركز تجاري بفلوريدا في الولايات المتحدة، وذلك قبل يومين من عيد الميلاد.

وقال رئيس شرطة أوكالا، مايك بالكين، للصحفيين مساء أمس السبت، إن الرجل قتل بعد إطلاق النار عليه عدة مرات في منطقة مشتركة في "بادوك مول" بأوكالا، الواقعة على بعد حوالي 80 ميلا شمال غرب أورلاندو.

وأضاف بالكين أن المشتبه به فر من مكان الحادث وترك وراءه السلاح الناري.

ووصلت الشرطة إلى المركز التجاري حوالي الساعة 3:40 مساء، بعد إطلاق عدة أعيرة نارية على المركز التجاري.

وقالت إن العديد من رواد المركز التجاري أصيبوا بجروح أثناء إطلاق النار، حيث أصيب أحدهم بألم في الصدر وأبلغ آخر عن كسر في ذراعه، فيما أصيبت امرأة واحدة بطلق ناري في ساقها.

#WATCH : *Police confirm 2 people shot, 1 killed, in shooting at Ocala, Florida shopping mall. Several others were injured while running for safety. Suspect fled the scene*.#FloridaShooting #PaddockMall #Ocala #Shooting pic.twitter.com/AbAwKctAMM