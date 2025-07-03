هجوم مسلح بمركز تجاري في ولاية جورجيا الأمريكية

شفق نيوز – جورجيا

أفادت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، بإصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تسوق "أوغليثورب مول" بمدينة سافانا في ولاية جورجيا.

وذكرت شرطة سافانا لموقع "فوكس نيوز" أن الحادث وقع حوالي الساعة 5:45 مساءً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى الموقع فور تلقي البلاغات، حيث أرسلت نقابة رجال الإطفاء الدولية فريقاً لتقديم الرعاية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى محلي.

وأعلنت الشرطة إخلاء المركز التجاري بالكامل، مؤكدة عدم وجود تهديد قائم في الوقت الحالي.