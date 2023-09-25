هجوم متبادل بطائرات مسيرة بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

كما أعلن حاكم روسي محلي إلى إسقاط مسيرات أوكرانية أخرى في مقاطعة بريانسك الروسية، فيما أعلنت أوكرانيا أن روسيا هاجمت منطقة أوديسا بواسطة 19 مسيرة و14 صاروخا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق جمهورية القرم.

قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الاثنين، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضرارا بعدة منازل ومبنى إداري.

ولفت الحاكم رومان ستاروفويت، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وأن سقف مبنى إداري تضرر أيضا.

وأكد الحاكم الروسي أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغماز، إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين ليلاً، فوق منطقة سوراجسكي في منطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

على الجانب الآخر، هاجمت روسيا مجددا منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخا ما أدى إلى أضرار في منشأة مرفئية على ما أفادت السلطات الأوكرانية الاثنين.

وأوضح الحاكم أوليغ كيبر عبر تلغرام أن موسكو "هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ" متحدثا عن "ضربات عدة" من بينها هجوم على "منشأة مرفئية".

وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من وصاروخين من طراز "أونيكس" و12 صاروخا من نوع "كاليبر".

وقال الجيش إن الدفاعات الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخا من طراز كاليبر مشيرة إلى أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت لأضرار "كبيرة" وأن حريقا اندلع في فندق لكن سرعان ما تم إخماده.

ودمرت صواريخ "أونيكس" مخازن للحبوب من دون سقوط ضحايا على ما أكد الجيش، مشيرا إلى تضرر مستودعات وشركات بسقوط حطام في ضاحية أوديسا.