هجوم إلكتروني يشل الحركة في مطارات أوروبا

شفق نيوز- برلين

أعلن مطار العاصمة الالمانية "برلين براندنبورغ"، يوم السبت، تعرضه لهجوم إلكتروني تسبب بتأخير الرحلات.

وذكر المطار، أنه من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات.

وأضاف أن "الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر".

ويُستخدم النظام المتضرر في مطارات عدّة على مستوى أوروبا، وإلى جانب برلين، تضررت من الهجوم الإلكتروني مطارات أوروبية أخرى، بينها مطار العاصمة البلجيكية بروكسل.

في المقابل، حذّر مطار بروكسل عبر موقعه الإلكتروني من تداعيات كبيرة على عمليات الطيران نتيجة للهجوم، مضيفاً أن عدة مطارات أوروبية تضررت أيضاً.

وأضاف أن تسجيل الوصول والصعود يجريان حالياً يدوياً بسبب تعطل النظام، مشيراً إلى أن مزوّد الخدمة يعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ورجّح المطار تأخيرات وإلغاءات لرحلات، داعياً الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار، والوصول مبكراً بالقدر الكافي إلى المطار حال التأكد من سريان الرحلة.