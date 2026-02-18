هجوم إلكتروني "كبير" يضرب شبكة السكك الحديدية الألمانية

شفق نيوز- برلين

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، يوم الأربعاء، عن تعرضها لهجوم إلكتروني "كبير" أدى إلى اضطرابات لزبائن الشركة.

وقالت الشركة على لسان متحدث باسمها، إن "حجم الهجوم كبير، وموجه خصيصاً ضد دويتشه بان وقد تم على شكل موجات".

وبينت أن الهدف من الهجوم هو أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لكن آليات الدفاع تدخلت لصد الهجوم، وأكد المتحدث أن بيانات العملاء لم تُسرق.

وبحسب التصريحات، بدأت الهجمات ظهر أمس الثلاثاء، وتسببت بعد الظهر في إحداث اضطرابات بالنسبة للعملاء، حيث تعذر على المستخدمين حجز التذاكر أو الاستعلام عن الرحلات عبر القنوات الرسمية، وظهرت لهم رسائل خطأ بدلًا من بيانات الرحلات.

وأثر الهجوم على كل من تطبيق الحجز "دي بي نافيجيتور" والموقع الإلكتروني.

واستمرت بعض هذه الاضطرابات الناجمة عن الهجمات حتى الأربعاء، لكن الأنظمة عادت للعمل مؤقتا بعد ظهر اليوم ذاته، وفق ما ذكرته الشركة.

ولم تستبعد "دويتشه بان" إمكانية حدوث موجات هجومية جديدة قد تؤدي إلى تقييد الخدمات مرة أخرى، وأشارت الشركة إلى أن طبيعة الهجوم على شكل موجات هي السبب في طول مدة استعادة الأنظمة.

وأوضحت الشركة أن الهجوم السيبراني هو من نوع "DDoS" (هجوم حجب الخدمة الموزع)، وفي هذا النوع من الهجمات يقوم آلاف الكمبيوترات أو الأجهزة المخترقة بإرسال سيل هائل من الطلبات في وقت واحد إلى موقع إلكتروني أو تطبيق، مما يؤدي إلى انهياره تحت الضغط.

بالنسبة للمستخدمين، يبدو الأمر كما لو أن الموقع غير متاح، رغم أنه لم يدمر تقنيا، وتهدف مثل هذه الهجمات عادة إلى ابتزاز الشركات أو الهيئات أو تخريبها أو ممارسة ضغط سياسي عليها.