هجوم ألبانيا الالكتروني .. واشنطن تهدد طهران : اللجوء للناتو وارد

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّ واشنطن ستتّخذ "تدابير إضافية لمحاسبة إيران"، على خلفية الهجوم الالكتروني في البانيا، فيما بينت ان حلف الناتو "قد يفعل" البند الخامس من معاهدته التي تقتضي الرد الجماعي على أي اعتداء ضد دولة من دوله.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا"، لافتة في هذا السياق إلى أن الأمريكيين خلصوا بعد تحقيق استمرّ أسابيع في ألبانيا إثر هجمات إلكترونية ضخمة حصلت في 15 يوليو، إلى أنّ "الحكومة الإيرانية قادت هذا الهجوم غير المسؤول وأنها كانت المسؤولة عن عمليات قرصنة وتسريب بيانات تلت ذلك".

ووصفت واتسون الهجوم بأنه "يشكل سابقة مقلقة"، مشيرة إلى أن "سلوك إيران ينتهك القواعد التي تحكم سلوك دولة مسؤولة في الفضاء الإلكتروني في زمن السلم".

وأعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في وقت لاحق بأن "الحلفاء في إطار الناتو سيتّخذون قراراتهم السيادية بشأن كيفية الردّ على هذه الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك... احتمال تفعيل البند الخامس" من معاهدة حلف شمال الأطلسي، موضحة في نفس الوقت وجود "إجراءات متعدّدة قبل اللجوء" إلى هذا البند الذي يفرض على دول الحلف الأطلسي مجتمعة أن تردّ على أيّ هجوم يستهدف إحداها.

وكانت ألبانيا قد قطعت يوم أمس الأربعاء علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأخطرت السفارة الإيرانية لديها رسميا بضرورة مغادرة جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين أراضيها في غضون 24 ساعة.

هذا ويتزامن ردّ الفعل الأميركي مع " تعثر المفاوضات لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.