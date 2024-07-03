هجوم طعن داخل مركز تجاري في إسرائيل يودي بحياة شخص ويصيب آخر

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "هآرتس" وهيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم طعن شهده مركز تجاري في مدينة كرميئيل، شمالي إسرائيل.

وقال قائد المنطقة الشمالية، شوكي تاتوشا، لهيئة البث: "دخل إرهابي سيرا على الأقدام إلى المركز التجاري وطعن اثنين من المدنيين. وتمكن أحد المدنيين من العودة وتمالك نفسه وأطلق النار على الإرهابي وتم تحييده على الفور".

وأفادت صحيفة هآرتس بأن مطلق النار قتل بالرصاص في مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم هو عربي إسرائيلي من سكان بلدة نحف، المتاخمة لمدينة كرميئيل.

وألقي القبض على عدد من أفراد أسرته في مكان الهجوم. وفي وقت لاحق دخلت الشرطة بلدة نحف واعتقلت أفرادا آخرين من الأسرة.

ويتلقى المصاب الثاني في الهجوم، الذي يعاني من جروح بين متوسطة وخطيرة، العلاج في قسم العناية المركزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وفور الحادث، أفاد الجيش الإسرائيلي في حسابه على "أكس" بسماع دوي صافرات الإنذار في شمال البلاد.

وقال رئيس بلدية كرميئيل موشيه كونينسكي: "للأسف، نواجه مثل هذا الحدث لأول مرة، نأمل ألا يتكرر. إنه مركز تجاري قديم تستخدمه معظم المنطقة. أسمع الكثير من التكهنات حول هوية منفذ العملية، لكن سنترك الشرطة تكمل البحث والتحقيق".