هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا والقيادة الوسطى تعلق

شفق نيوز / أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء الخميس، تعرض قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، إلى هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف الدولي ضد داعش.

وأوضحت القيادة، تصريحات تناقلتها وسائل إعلام، أن "الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، معتبرة أن هكذا هجمات "تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وغالباً ما تتعرض قاعدة القرية الخضراء، التي تتخذ من أكبر حقل نفط سوري، مقراً لها، أقصى شرق البلاد، وعلى مقربة من الحدود العراقية، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران القيام بهكذا هجمات.