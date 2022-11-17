سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا والقيادة الوسطى تعلق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-17T20:59:30+0000
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا والقيادة الوسطى تعلق

شفق نيوز / أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء الخميس، تعرض قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، إلى هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف الدولي ضد داعش.

وأوضحت القيادة، تصريحات تناقلتها وسائل إعلام، أن "الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، معتبرة أن هكذا هجمات "تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وغالباً ما تتعرض قاعدة القرية الخضراء، التي تتخذ من أكبر حقل نفط سوري، مقراً لها، أقصى شرق البلاد، وعلى مقربة من الحدود العراقية، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران القيام بهكذا هجمات.

related

هجوم صاروخي "عنيف" على أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

Date: 2022-09-18 17:46:36
هجوم صاروخي "عنيف" على أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

التحالف الدولي يعلن تعرض القوات الأمريكية لهجوم في سوريا

Date: 2021-06-28 19:47:33
التحالف الدولي يعلن تعرض القوات الأمريكية لهجوم في سوريا

الأمريكان يدمرون قاعدة بعد الانسحاب منها في مدينة كوردية بسوريا

Date: 2019-10-16 13:54:51
الأمريكان يدمرون قاعدة بعد الانسحاب منها في مدينة كوردية بسوريا

التحالف الدولي ينسحب من الرقة والطبقة

Date: 2019-10-16 22:56:31
التحالف الدولي ينسحب من الرقة والطبقة

بدعم من التحالف الدولي.. عنصران من داعش في قبضة "قسد"

Date: 2021-02-02 17:57:50
بدعم من التحالف الدولي.. عنصران من داعش في قبضة "قسد"

التحالف يتهم فصائل مدعومة إيرانياً بالهجوم على قوات أمريكية في سوريا

Date: 2022-01-05 14:45:33
التحالف يتهم فصائل مدعومة إيرانياً بالهجوم على قوات أمريكية في سوريا

التحالف الدولي يستهدف قيادياً في تنظيم القاعدة شمال سوريا

Date: 2022-02-03 05:12:47
التحالف الدولي يستهدف قيادياً في تنظيم القاعدة شمال سوريا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة امريكية في سوريا

Date: 2022-10-09 05:12:48
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة امريكية في سوريا