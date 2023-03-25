هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية امريكية شرق سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، فجر السبت، إن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية في محافظة دير الزور شرق سوريا.

ونقلت شبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي (لم تسمه) أن هجوما بخمسة صواريخ وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة على منشأة في محافظة دير الزور شرق سوريا، أسفر عن إصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور تعرض لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة الجيش السوري والمليشيات الإيرانية المتمركزة في مدينة دير الزور".

وأشار المرصد إلى أن "طيران التحالف الدولي رد باستهداف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في حي العمال وهرابش في مدينة دير الزور، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة".

في السياق، أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأنه "تم إطلاق أكثر من 20 صاروخًا على قاعدتين أمريكيتين في دير الزور شمال شرقي سوريا".

وأضافت: "حلقت طائرات هليكوبتر أمريكية فوق حقل غاز كونيكو عقب هذه الهجمات الصاروخية"، مشيرة إلى أن "إحدى القواعد الأمريكية في شرق سوريا أصيبت بثمانية صواريخ".

إلى ذلك، قال المرصد إن "الميليشيات الموالية لإيران في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، قامت بإفراغ عدد من مقراتها العسكرية داخل المدينة وفي محيطها، تخوفاً من تكرار القصف الأمريكي واستهداف المقرات، بعد القصف الجوي الذي استهدفها في كل من مدينة دير الزور ومدينتي الميادين والبوكمال".