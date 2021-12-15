هجوم صاروخي يستهدف السعودية

شفق نيوز / أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها جنوب غربي البلاد.

وذكر التحالف في بيان له، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين".

وأضاف أن "جماعة (أنصار الله) الحوثية أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقها الحوثيون.