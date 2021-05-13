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هجوم صاروخي يستهدف اسرائيل من جنوب لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-13T18:56:12+0000
هجوم صاروخي يستهدف اسرائيل من جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة القصف المكثفة ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، بأنه "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل"، مضيفا أنه "لم يتم تفعيل الانذار وفقا للسياسة المتبعة".

كما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي إصابات، موضحاً أن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا غرب الجليل في القطاع الغربي للحدود مع لبنان.

 

 

 

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