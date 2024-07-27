هجوم صاروخي من حزب الله يخلّف قتلى وجرحى في الجولان

شفق نيوز/ قتل وأصيب عدد من الأشخاص، في هجوم شنه حزب الله اللبناني على بلدة مجدل شمس في الجولان.وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الهجوم نفذ بصاروخ أطلقه حزب الله، وأصاب ملعبا لكرة القدم".وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينما كشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 30 شخصا أصيبوا، من بينهم حالات حرجة".وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات ويجري مشاورات بشأن الحادث".وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 40 قذيفة من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل على 3 دفعات، مما أسفر عن سقوط إصابات في مجدل شمس.