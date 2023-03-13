هجوم صاروخي "مجهول" يستهدف موقعا أمريكيا شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ تعرض موقع أمريكي "القرية الخضراء" شمال شرق سوريا يوم الاثنين، إلى هجوم صاروخي.

وذكر بيان للقوات الامريكية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في 13 آذار / مارس ، الساعة 8:23 مساءً بالتوقيت المحلي في سوريا، سقط صاروخان بالقرب من قوات التحالف في القرية الخضراء بموقع دعم البعثة في شمال شرق سوريا".

وأشار البيان إلى انه "لم يتم قتل أو إصابة أي من القوات الأمريكية أو قوات التحالف ولم يكن هناك أي ضرر للبنية التحتية للتحالف أو معداته".

وأكد البيان عثور "القوات الأمريكية على حطام صاروخ في نقطة الاصطدام".

ولفت إلى أن "القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحقق في هذا الحادث، ولا توجد ادعاءات بالمسؤولية في هذا الوقت".

من جهته؛ قال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: أن "الهجمات الصاروخية من هذا النوع تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة" وفقا للبيان.