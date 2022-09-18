هجوم صاروخي "عنيف" على أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام عربية، مساء الأحد، بتعرض أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أضخم حقول النفط السورية، إلى هجوم صاروخي عنيف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر محلي، قوله إن "الهجوم الصاروخي استهدف القـاعدة الأمريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي، حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفجارات داخل القـاعدة الأمريكية".

وذكر المصدر، إن "ألسنة دخان ولهب تصاعدت من داخل الحقل، كما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء، إلى داخل الحقل، في حين قامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي والاستطلاعي فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة".

ولم ترد لغاية الآن، أي أنباء عن إصابات بين الجنود الأمريكيين المقيمين في المدينة السكنية بحقل العمر.

يذكر أن القاعدة الأمريكية كانت قد تعرضت قبل أيام لهجوم مشابه، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات منها فقط، وفق وسائل إعلام سورية.