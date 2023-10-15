هجوم صاروخي جديد يستهدف الجيش الاسرائيلي على حدود لبنان وتحذير إيراني من اتساع "الجبهات"

شفق نيوز/ استهدف حزب الله اللبناني وللمرة الرابعة منذ صباح اليوم الاحد، موقعاً للجيش الاسرائيلي بصاروخ موجه، وسط تحذير ايراني من اتساع جبهات الحرب.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "للمرة الرابعة منذ صباح اليوم يتم على الحدود قصف موقع للجيش الإسرائيلي من لبنان".

من جهتها ذكرت قناة الجزيرة، أن "حزب الله استهدف موقعا إسرائيليا بصاروخ موجه عند حدود القطاع الغربي لجنوب لبنان".

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال لقائه أمير قطر، إنه "على جميع الدول الإسلامية التحرك لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني ضد الأبرياء بغزة".

وأضاف، "إذا استمرت هجمات الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة لا يمكن لأحد أن يضمن عدم توسيع رقعة الاشتباكات"، وزاد بالقول، "لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة".

وتابع في تصريحات اوردتها الجزيرة، "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا".

واعرب عبداللهيان عن أمله أن "تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة".

وقال عبداللهيان، " لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع".

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الوزير انتوني بلينكن وصل إلى القاهرة وسيعود الى إسرائيل غداً الاثنين.

وكان بلينكن قد اجتمع صباح اليوم مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وناقش معه التطورات في غزة.