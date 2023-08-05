هجوم سيبراني يعطّل 16 مستشفى في 4 ولايات أميركية

شفق نيوز/ أفاد موقع "مونت كارلو" الفرنسي، يوم السبت، بتعرض عدة مستشفيات أميركية لهجوم سيبراني أدى إلى إغلاق بعض الخدمات في أربع ولايات على الأقل.

وذكر الموقع أن الهجمات المعلوماتية باتت ظاهرة متكررة ضد المستشفيات، حيث أعلنت ناطقة باسم شبكة المستشفيات التي تدير 16 مستشفى في كاليفورنيا وكونيكتيكت وبنسلفانيا ورودايلاند تعرضت "لحادث مرتبط بأمن البيانات".

وأضافت "عندما علمنا بذلك، فصلنا أنظمتنا لحمايتها وفتحنا تحقيقاً بمساعدة خارجية من متخصصي الأمن السيبراني"، لافتة إلى أن الشبكة تبذل قصارى جهدها "للعودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن".

وأسفر الهجوم على إغلاق خدمة الطوارئ التابعة للمجموعة في ولاية كونيكتيكت الواقعة على الساحل الشرقي، إضافة إلى إلغاء عمليات جراحية كانت مجدولة مسبقا.

كما أفاد مستشفى "ووتربري" التابع للمجموعة في ولاية كونيتيكت بأن عامليه أصبحوا يعتمدون على الأوراق والأقلام لتدوين المعلومات الخاصة بالمرضي من أجل تفادي أي تسريب للمعلومات الشخصية عند وقوع هذ النوع من الهجمات.

وفي حديث عن نوعية الهجوم، أشارت المتحدثة باسم المستشفى إلى أن الهجوم كان عبارة عن "برمجية ابتزاز" وهو نوع من البرامج الضارة التي تقوم بتشفير البيانات وابتزاز أصحابها للحصول على فدية مقابل إعادة إتاحتها.