هجوم سيبراني على مواقع حكومية وتسريب بيانات حساسة لمليوني مواطن في المغرب

شفق نيوز/ أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب CNSS، عن فتح تحقيق موسع في تسريب ملفات حساسة تضم بيانات شخصية ومهنية لمئات الآلاف من المقاولات ومليوني مغربي، إثر هجوم سيبراني.

وبحسب موقع "Rue20" المغربي، أفادت مصادر مطلعة بأن جهات أمنية وعسكرية تدخلت للتحقيق في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية، بما في ذلك موقع وزارة الشغل وقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن التسريبات شملت بيانات شركات وأفراد، حيث تم نشر معلومات حساسة، مثل أرقام التسجيل والرواتب المصرح بها وأرقام البطاقات الوطنية وأرقام الهواتف الشخصية.

وبدأ الهجوم الإلكتروني باستهداف الموقع الرسمي لوزارة التشغيل يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل، ثم امتد ليشمل سرقة معلومات من قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكشفت التقارير عن أن الهجوم الواسع النطاق استهدف حوالي 54 ألف ملف PDF، وشمل بيانات 500 ألف شركة مغربية ومليوني مواطن.

واستهدفت العملية الإلكترونية عدة مؤسسات حيوية، منها البنك الشعبي وصندوق محمد السادس للاستثمار وبنك المغرب ومكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.