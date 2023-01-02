هجوم إسرائيلي يخرج مطار دمشق عن الخدمة

شفق نيوز/ قتل عسكريان فجر الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.

وقال مصدر رسمي سوري: "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجر اليوم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه."

وأضاف المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، طال القصف الإسرائيلي "مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة".

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق من الخدمة منذ يونيو 2022، حين أدى قصف إسرائيلي الى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضراراً بأحد المدرّجات.