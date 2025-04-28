هجوم حوثي جديد على "ترومان" وعسقلان

شفق نيوز/ أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، يوم الاثنين، استهداف حاملة الطائرات "ترومان"، وقصف هدف حيوي إسرائيلي في عسقلان.

وجاء في بيان صادر عن الحركة: "أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية استهداف مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة شمال اليمن وأسفرت المجزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى".

وأضاف البيان: "في إطار الرد على عدوانه ومجازره بحق المدنيين قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية. وكان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار الحاملة على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأكد الحوثيون في بيانهم أن "القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على اليمن".

وفي سياق متصل، أكد "أنصار الله" أنه في "إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا". مؤكدين "استمرارهم في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي".

واختتم الحوثيون بيانهم بالتشديد على "استمرارهم في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، ودعم وإسناد الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".