هجوم جوي إسرائيلي على محيط دمشق

شفق نيوز/ أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، بأن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت .

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في حدود الساعة 1:35 من فجر السبت، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.

وأضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.

وردا على سؤال لفرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات.

ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.