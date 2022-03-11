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هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة بالرياض

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-11T05:23:56+0000
هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة بالرياض

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة أن طائرة مسيرة استهدفت مصفاة تكرير بترول بالعاصمة الرياض صباح الخميس لكنها أوضحت أن الإمدادات لم تتأثر.

أضافت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات.

وقال المسؤول "لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته".

ولم تحدد الوكالة من أين انطلق الهجوم.

وتعرضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للعديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نفذتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تقاتل تحالفا بقيادة المملكة في اليمن منذ سبع سنوات.

ولم يعلن الحوثيون عن أي هجمات على السعودية في الأيام القليلة الماضية، كما لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانا بخصوص حادث الخميس.

وقالت الوكالة نقلا عن المصدر "هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".

وتتهم السعودية إيران بتسليح الحوثيين وألقت باللوم على طهران في هجمات سابقة من بينها هجوم في 2019 على محطات نفط. وتنفي طهران ذلك.

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