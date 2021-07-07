هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة امريكية بريف دير الزور

شفق نيوز/ تعرضت قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي ضد "داعش"، يوم الاربعاء، لهجوم بطائرات مسيرة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، على صفحته بموقع فيسبوك أنه "بتمام الساعة 10:15 بتوقيت شمال وشرق سوريا، تعاملت قواتنا المتقدمة لمحاربة داعش وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بدير الزور مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيّرة".

وأوضح أن "التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار"، مؤكداً "سننشر المعلومات التفصيلية في حال ورودها".

من جانبه افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، باحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف حقل العمر النفطي مقر تواجد التحالف في سوريا.

وأوضح أن منظومة الدفاع الامريكي تحرق العجلة التي انطلقت منها الصواريخ.