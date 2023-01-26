"هجوم بالسيف".. مقتل قس وإصابة 4 آخرين داخل كنيسة في إسبانيا (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسبانية، بمقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيستين في بلدية الجزيرة الخضراء بمقاطعة قادش الإسبانية.

وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية إن منفذ الهجوم كان يحمل سيفًا يابانيًا (كاتانا)، وقد هاجم قساوسة الكنيسة، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح خطيرة.

ونقلت الصحيفة عن شرطة البلدية قولها إن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به وهو من أصل مغربي، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.

والقتيل هو قس لكنيسة دي لا بالما، وأحد المصابين وهو في حالة خطيرة هو كاهن راعي كنيسة سان إيسيدرو، بحسب المعلومات الأولية، وتم القبض على المهاجم، كما أكدت ذلك الشرطة الوطنية.

وفي الوقت الحالي، لا تزال أسباب الجريمة غير معروفة وما إذا كان هناك أي دافع ديني وراءها، بحسب الصحيفة.

وذهب الجاني إلى كنيسة سان إيسيدرو، الواقعة في أحد أكثر الأحياء شعبية في المدينة، وبعد مجادلة مع الكاهن، طعنه بالسيف.

في وقت لاحق، انتقل هذا الشخص إلى كنيسة نويسترا سينورا دي لا بالما، الكنيسة الرئيسية للمدينة، وهناك أنهى حياة القس، دييغو فالنسيا.