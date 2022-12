هجوم انتحاري على مركز للشرطة بإندونيسيا.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 3 من عناصرها أصيبوا بجروح في هجوم انتحاري استهدف، أحد مراكزها في مدينة باندونغ بإقليم جاوا.

ولم تذكر السلطات الإندونيسية، أي مؤشر حول دوافع هذا الهجوم الذي وقع بمقر شرطة أستانا أنيار فى باندونغ عاصمة جاوا، التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا.

وقال أسوين سيبايونغ قائد شرطة باندونغ لقناة "كومباس" التلفزيونية: "جاء رجل يلوح بسلاح حاد وكان يحاول إصابة رجال الشرطة".

وأضاف أن الرجل فجر نفسه وقتل، موضحا أن 3 شرطيين جرحوا في الانفجار.

WATCH: #BNNIndonesia Reports.According to police, an explosion at a police station in Indonesia's West Java province killed one person and injured several others on Wednesday, shortly after a man with a knife entered the building. #Indonesia #Crime pic.twitter.com/265GwlSXVw