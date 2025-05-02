هجوم الهند.. التحقيقات تربط بين الاستخبارات الباكستانية وتنظيم "لشكر طيبة"

شفق نيوز/ أفادت وكالة التحقيق الوطنية في الهند، يوم الجمعة، بأن هناك "روابط ميدانية" بين الاستخبارات الباكستانية وتنظيم "لشكر طيبة" منفذ الهجوم الإرهابي على باهالغام في الشطر الهندي من كشمير، بحسب ما ذكرت قناة NDTV.

وذكرت مصادر "التحقيق الوطنية" أن مسلحين من "لشكر طيبة" قاموا بالتخطيط للهجوم الإرهابي في جامو وكشمير بتوجيه من مسؤولين كبار في جهاز الاستخبارات الباكستاني، وأن خطة الهجوم تم وضعها داخل مقر "لشكر طيبة" في باكستان.

وأشارت التحقيقات إلى أن اثنين من المتورطين في الهجوم يحملان الجنسية الباكستانية، وكانا على اتصال مستمر مع المشرفين عليهم من الأجهزة الباكستانية المختصة، وتلقيا تعليمات محددة بشأن توقيت الهجوم وتفاصيله اللوجستية وطريقة تنفيذه.

وترجح التحقيقات أن المتورطين في هجوم كشمير دخلوا الأراضي الهندية قبل أسابيع من تنفيذهم الهجوم.

وأسفر هجوم مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 نيسان/ أبريل الماضي عن سقوط 25 ضحية هندياً وواحداً من نيبال.