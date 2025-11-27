هجوم البيت الأبيض.. ترمب يدعو لمراجعة دخول الأجانب في عهد بايدن

شفق نيوز– واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن الهجوم الذي استهدف قوات الحرس الوطني قرب البيت الأبيض عشية عيد الشكر يُعد "جريمة إرهابية ضد أمتنا بأكملها"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح للإرهاب بالتمدد داخل أراضيها".

وأضاف ترمب في تصريحات أدلى بها من فلوريدا، حيث يمضي عطلة عيد الشكر، أن "هذا الاعتداء البغيض كان فعلاً شريراً وكراهية وإرهاباً، وجريمة ضد أمتنا بأكملها وضد الإنسانية".

وأشار إلى أن المشتبه به في إطلاق النار "أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان"، داعياً إلى إعادة فحص كل الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة "لضمان إزالة أي شخص لا ينتمي إلى هذا البلد أو لا يضيف فائدة له".

وأكد ترمب أن "اميركا لن تنحني ولن تستسلم أمام الإرهاب"، معلناً توجيه وزارة الحرب لتعبئة 500 جندي إضافي للمساهمة في تعزيز حماية العاصمة واشنطن، متعهداً بتقديم منفذ الهجوم إلى العدالة "بسرعة وحزم".

وأفادت وسائل إعلام أميركية أمس الأربعاء، بإصابة عسكريين على الأقل إثر إطلاق نار وقع على بعد مبانٍ قليلة من البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن مصادر مطلعة أن العسكريين المصابين "قد يكونا من الحرس الوطني"، فيما أكدت شرطة واشنطن وقوع الحادث قرب مبنى المكتب التنفيذي للرئيس أيزنهاور الذي يعمل فيه العديد من موظفي البيت