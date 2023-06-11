هجومان مسلحان يخلفان قتلى وجرحى من الشرطة والمدنيين في فيتنام

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الفيتنامية، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة عدداً من أفراد الشرطة والمدنيين بهجومين مسلحين استهداف مركزين للشرطة.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان، أوردته وكالة "رويترز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركزين للشرطة في مقاطعة (داك لاك) دون أن تذكر عدد الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن 6 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في الهجومين اعتقلوا ظهر اليوم الأحد، دون ذكر مزيداً من التفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية رسمية أن 5 من المعتقلين من مقاطعة (داك لاك) والسادس من مقاطعة (جيا لاي) المجاورة.

وقال البيان "الوزارة تنسق مع شرطة داك لاك للبحث عن مجموعة المهاجمين".

ولم يتضح هل ينتمي المهاجمون لما تسميها فيتنام جماعات إرهابية أم لا.

وفي عام 2020، قضت محكمة فيتنامية بسجن 20 شخصا لمدد تتراوح من عامين إلى 24 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب بعد إدانتهم بالتورط في تفجير مركز للشرطة.