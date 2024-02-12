هجومان بالصواريخ يطالان "ناقلة يونانية" والحوثيون يقولون إنهم استهدفوا سفينة امريكية

شفق نيوز/ أعلنت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية، اليوم الاثنين، تعرض ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال لهجومين بالصواريخ قبالة سواحل اليمن.

وأضافت أمبري أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة أبلغت عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استشارية محدثة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

في السياق، اعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان استهداف "سفينةِ "ستار أَيرسStar Iris " الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة".

ودأبت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في البلاد على استخدام الطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ على على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ منتصف أبريل.

وتقول الحركة إن الهجمات تأتي ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأثرت هذه الهجمات على حركة الشحن العالمية مما دفع العديد من الشركات إلى عدم استخدام البحر الأحمر واختيار طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.