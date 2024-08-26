هجمة سيبرانية تستهدف مواقع حكومية فرنسية انتقاماً لمؤسس "تلغرام"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "باريزيان" الفرنسية، يوم الاثنين، عن تعرض العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية لهجمات سيبرانية على خلفية اعتقال المؤسس المشارك لتطبيق "تلغرام" بافل دوروف في باريس.

ووفقاً للصحيفة فمن بين أهداف المهاجمين، الموقع الإلكتروني للحكومة، حيث يتم نشر القوانين واللوائح الحالية، والموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الطبية، إضافة إلى مواقع أخرى.

وبحسب معلومات الصحيفة، لم تكن المواقع متاحة يوم أمس الأحد نتيجة للهجمات السيبرانية DDoS، والآن تمت استعادة الوصول لبعضها فقط.

وتقول الصحيفة إن الهجمات الإلكترونية نفذتها "مجموعة من المتسللين الذين يدعمون دوروف"، فيما قال خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو، في تصريحات للصحيفة، إنه من المتوقع أن تشتد مثل هذه الهجمات في الأيام المقبلة.

وقد تم اعتقال مؤسس "تلغرام" بافل دوروف لدى نزوله من طائرته الخاصة بمطار لوبورجيه في باريس مساء أمس الأول السبت، وطالبت السفارة الروسية في باريس السلطات الفرنسية بضمان حماية حقوق دوروف، وتوضيح سبب احتجازه، فيما قالت الخارجية الروسية إنها تترقب رد فعل المنظمات الدولية على اعتقال دوروف.