هجمات أوكرانية تغلق مطارين في موسكو

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الروسية، يوم الأحد، عن إغلاق مطارين في العاصمة موسكو بعد استهدافهما بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقالت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية "روسافياتسيا"، إنها أوقفت الرحلات في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو لضمان سلامة الملاحة الجوية.

وذكر رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين عبر تطبيق "تلغرام" أن وحدات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.

وأضاف أن فرق الطوارئ توجهت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة في الهجوم الذي وقع خلال الليل. دون الإبلاغ بعد عن وقوع أي أضرار.

وأفاد حاكم منطقة تولا، بأن هجوماً شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة أدى لاندلاع حريق استمر لوقت قصير في مصنع آزوت للكيماويات، وأسفر عن إصابة شخصين. وذكر حاكم منطقة كالوجا أن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة.

وتحد منطقتا تولا وكالوجا منطقة موسكو من جهة الجنوب.