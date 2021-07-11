هبوط ناجح لأولى رحلات فيرجين أتلانتيك إلى الفضاء

شفق نيوز/ هبطت مركبة، فيرجين غالاكتيك، الأحد، منهية رحلتها التجريبية الأولى بنجاح بعد أن أقلعت من ولاية نيومكسيكو الأميركية حاملة على متنها رواد فضاء وصاحب شركة فيرجين للرحلات الفضائية، ريتشارد برانسون.

برانسون البالغ من العمر 70 عاما، انتظر 17 سنة منذ تأسيس شركته في عام 2004، والتي هدفت إلى تمكين السياح من الاشتراك في رحلات فضائية مقابل أجور.

وفي ذلك الوقت، كان يعتقد أن الشركة ستكون قادرة على إطلاق رحلاتها التجارية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

لكن الشركة قالت إنها بحاجة إلى رحلات تجريبية أخرى قبل أن تكون جاهزة لاستلام طلبات الركاب.

ويمكن للمركبة أن تحمل أربعة أشخاص، بالإضافة إلى طاقمها، ويمكن لها الوصول إلى ارتفاع خمسين ميلا في رحلة قد يصل طولها إلى ساعتين.