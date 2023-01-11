هبوط تاريخي .. سعر صرف الدولار يصل إلى 32 جنيهاً للمرة الأولى على الإطلاق

شفق نيوز / يواصل الجنيه المصري تراجعه السريع بعد أن وصل، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، سعر صرف الدولار إلى 32 جنيهاً للمرة الأولى على الإطلاق، مع توقعات باستمرار هبوط العملة المصرية لمستويات قياسية.

وقالت وكالة رويترز أن هذا الهبوط يأتي ذلك بعد يومين من توقع بنك "HSBC" في مصر، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني، عندما قال إن تغيرات أسعار صرف الجنيه المصري في السوق قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 – 35 جنيهاً على المدى القصير.

وذكر البنك البريطاني في تقريره أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار إلى 25%.

زاد تقرير البنك البريطاني: "تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز من تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف".

كما تابع: "نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وألا يتراجع دون 20% حتى العام المقبل".

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار بنكي مصر والأهلي المصري شهادات ادخار لأجل عام بعائد يبلغ 25%، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ شهادات الادخار.

تراجع الجنيه المصري

فيما شهد الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022، ثلاث عمليات تحريك أمام الدولار، من متوسط 15.7 جنيه لكل دولار وصولاً إلى 27.2 جنيه، الأسبوع الماضي.

بينما انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 40% خلال عام 2022، في أداءٍ كان من بين الأسوأ لعملات الأسواق الناشئة العام الماضي. ثم استهل الجنيه عام 2023 بانخفاض إضافي تجاوز 7%.

يأتي هذا التقلب الدراماتيكي في سعر الصرف نتيجة ما وصفه براد سيتسر، الباحث بمركز Council on Foreign Relations، بالمحاولات المصرية للابتعاد عن "ربط العملة بالدولار بحكم الأمر الواقع"، وفق ما نقله موقع Middle East Eye البريطاني.

إذ يجري تداول عملات مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني بحرية. ما يعني أن قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى تتحدد بناءً على اتفاق المشترين والبائعين على سعرٍ للسوق. ولهذا سنجد الرسم البياني الذي يتابع سعر اليورو مقابل الدولار يتعرَّج صعوداً وهبوطاً.