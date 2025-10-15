‏هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأميركي في بريطانيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البنتاغون، يوم الأربعاء، هبوط طائرة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اضطرارياً في بريطانيا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في منشور على منصة "إكس" أن وزير الحرب كان في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف أن "طائرة وزير حرب هيغسيث قامت بهبوط غير مخطط له في المملكة المتحدة بسبب صدع في الزجاج الأمامي للطائرة".

وأشار إلى أن الهبوط نفذ وفقاً للإجراءات الاعتيادية وأن جميع من كانوا على متن الطائرة بأمان، بمن فيهم الوزير هيغسيث.