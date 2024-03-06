هايلي تنسحب رسمياً من الانتخابات الرئاسية الأميركية

شفق نيوز/ أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، يوم الأربعاء، انسحابها رسمياً من الانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تلقيها خسارة موجعة في الانتخابات تمهيدية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت هايلي في خطاب ألقته بمدينة شارلستون عاصمة ولاية كارولاينا الجنوبية التي كانت حاكمتها، إن "ترامب سيكون على الأرجح مرشح الحزب الجمهوري، وأنا أهنئه على ذلك وأتمنى له التوفيق".

وشهدت 15 ولاية ومنطقة أميركية واحدة، انتخابات تمهيدية في إطار "الثلاثاء الكبير" الذي يعتبر محطة حاسمة في السباق إلى انتخابات العام 2024. وفاز ترامب في 14 من هذه الولايات.

وكانت ولايتا تكساس وكاليفورنيا من الانتصارات الرئيسية لدونالد ترامب على هايلي التي اقتصر فوزها على ولاية واحدة هي فيرمونت.

وشمل فوز دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ولايات ليبرالية مثل فيرجينيا فضلا عن تلك المحافظة مثل الولايات الجنوبية.

وفشلت هايلي التي كانت سفيرة بلادها في الأمم المتحدة في عهد ترامب في أن تشكل عائقا رئيسيا على طريق ترامب للحصول على الترشيح منذ حلت ثالثة في الانتخابات التمهيدية الأولى في أيوا في كانون الثاني/ يناير الماضي.