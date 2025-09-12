هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويصوره

شفق نيوز- أنقرة

استطاع "هاكر" تركي الاتصال برقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث قام الأخير بالرد على الاتصال، حيث ظهر الوزير في فيديو مقتضب بعد أن أجرى الهاكر مكالمة قصيرة معه عبر "فيديو كول".

ونشر الهاكر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث "ظهر الوزير الإسرائيلي لثوان وقد فتح مكالمة الفيديو، لكنه سرعان ما تدارك الأمر وأقفل الخط"، بحسب صحيفة "يانيت غلوبال".

وأكد كاتس لاحقا، في تغريدة له، "حصول المكالمة"، مشيرا إلى أن "عصابات منظمة من مختلف دول العالم تتصل بهاتفه المدني غير السري، وتترك رسائل كراهية وتهديدات".

ونوه كاتس، إلى أن "هؤلاء سيستمرون في الاتصال والتهديد، لكنه سيواصل إصدار الأوامر بالقضاء على رفاقهم من القادة الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وتزامن الاختراق مع تبعات العملية التي نفذتها إسرائيل على قادة حماس في الدوحة، حيث شنت غارات على مجمع في العاصمة القطرية كان يجتمع فيه قادة كبار من حماس من أجل بحث مقترح أميركي لوقف النار في قطاع غزة.

كما يتزامن هذا الاختراق، أيضا، مع قصف مستمر تنفذه القوات الإسرائيلية على مدينة غزة، حيث تطوقها وطبقت عليها حصارا قبل بدء عملية السيطرة عليها، بحسب ما أعلنت الدفاع الإسرائيلية.