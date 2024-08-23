هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي في خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب، إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

وقالت هاريس "سأظل دوما أدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفة أن "ما حدث في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية مفجع" وحجم المعاناة في غزة "يفطر القلب".

وتعهدت هاريس بـ"إتمام" اتفاق لوقف النار في غزة، وتابعت "الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وكانت هاريس قبلت رسميا ترشيح الحزب الديموقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو، الخميس، ما يجعلها المرشحة الديموقراطية الرسمية لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وقالت هاريس في خطاب أمام حشد من الجماهير "بالنيابة عن الشعب، بالنيابة عن كل أميركي، بغض النظر عن الحزب والعرق والجنس... أنا أقبل ترشيحكم".

وفي قضايا أخرى، تعهدت هاريس بإصلاح "نظام الهجرة المعطل" في الولايات المتحدة.

وحول أوكرانيا، قالت كاملا هاريس إنها ستقف إلى جانب الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا إذا أصبحت رئيسة.

وأضافت أنها لن تكون ودودة مع دكتاتوريين مثل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.