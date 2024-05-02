هاجمت إسرائيل بـ"غدر وعماد وخيبر".. إيران تكشف تفاصيل الضربة الانتقامية

شفق نيوز/ كشف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي بلالي، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم على إسرائيل، في 13 نيسان/ أبريل الماضي، رداً على قصف القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق ومقتل عسكريين إيرانيين.

وقال بالالي، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" CNN الأمريكية، إنّ طهران استخدمت صواريخ "غدر" و"عماد" و"خيبر" في هجومها الأخير على إسرائيل، إضافة إلى استخدام طائرة مسيرة من طراز "شاهد - 136".

وأشار الجنرال الإيراني، إلى أن دقة القذائف تبلغ أقل من 5 أمتار، ومدى الصواريخ "غدر" و"عماد" تصل إلى أكثر من 1600 كيلومتر، كما أنهما قادرين على حمل رؤوس حربية تزن 450-500 كلغ. وبالنسبة لصاروخ "خيبر" فتصل قدرته على حمل الرؤوس الحربية إلى حوالي 320 كلغ.

ونوّهت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنّ الولايات المتّحدة تعتبر ترسانة الصواريخ الإيرانية هي الأكبر في الشرق الأوسط. ومن جهتها تؤكد طهران على أنّ برنامجها الصاروخي هو دفاعي بحت.

وتابع مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: "هناك إنجازات لم يعلن عنها بعد، نحن مستقلون من حيث الحفاظ على دفاعاتنا. وقد أحرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال وسنواصل تطويره".