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نُقلت من ايران إلى اليمن..المركزية الأمريكية تدمر مركبا يحمل شحنة "متفجرات"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-15T05:52:05+0000
نُقلت من ايران إلى اليمن..المركزية الأمريكية تدمر مركبا يحمل شحنة "متفجرات"

شفق نيوز / أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتراض شحنة من المتفجرات كانت قد أرسلتها إيران إلى اليمن عبر خليج عُمان.

وقالت القيادة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر ونقلته شبكة "سي ان ان الأمريكية" إن "في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ، اعترضت قوات القيادة المركزية الأمريكية مركبا شراعيا لا يحمل علم أي دولة في خليج عُمان مصدره إيران لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن".

وتابعت القيادة بالقول إن الشحنة شملت "أكثر من 360 ألف رطل من سماد اليوريا (الذي يُستخدم في صناعة المتفجرات) بالإضافة إلى بيركلورات الأمونيوم (المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية)".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها "فتشت السفينة وأغرقتها ونقلت طاقمها إلى السلطات اليمنية".

ونقلت القيادة تصريحات لقائدها، مايكل "إيريك" كوريلا قال فيها: "إلى جانب القوات الشريكة، تلتزم القيادة المركزية بأمن واستقرار المنطقة وتقويض جهود النقل غير الشرعي و المزعزع للاستقرار للمواد المتفجرة عبر البر والجو والبحر".

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