نيويورك.. تهديدات تطال مرشحاً مسلماً ونائباً يهودياً وسط تصاعد التوترات

شفق نيوز/ أعلنت شرطة نيويورك، فتح تحقيق في بلاغ تقدم به زهران ممداني، المرشح الديمقراطي المسلم لرئاسة بلدية المدينة، بشأن تلقيه رسائل صوتية عبر الهاتف تتضمن تهديدات صريحة وعبارات معادية للمسلمين.

وأفادت وحدة جرائم الكراهية التابعة للشرطة، بأنها تتابع القضية وسط أنباء عن تلقي ممداني أربع رسائل مهددة في أوقات مختلفة.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن التهديدات وصلت إلى حد التلويح بتفجير سيارته، فيما أكدت حملة المرشح أنه ينسق مع المحققين بشكل مباشر.

وفي حادث منفصل، قال النائب الجمهوري ماكس ميلر، المعروف بدعمه لإسرائيل، إنه تعرّض وأسرته لاعتداء من سائق يحمل العلم الفلسطيني، ما أجبره على "الانحراف عن الطريق" في ولاية أوهايو، واصفاً الواقعة بأنها "حادثة معادية للسامية".

وفي هذا السياق، أعلن رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، يوم أمس الخميس، أن مشتبهاً به اعتُقل مؤخراً بعد اعتدائه على امرأة مسلمة في قطار الأنفاق، وقد وُجهت له تهم بالتحرش والاعتداء كجرائم كراهية.