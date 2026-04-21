"نيويورك تايمز": فانس ألغى رحلة باكستان لعدم رد إيران على شروط التفاوض الأميركية

علّقت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، الرحلة الدبلوماسية لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسلام آباد، وذلك بعد عدم تأكيد طهران موقفها من المفاوضات.

وقال مسؤول أميركي، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "غياب الرد الإيراني جعل العملية الدبلوماسية متوقفة فعلياً، رغم أن الرحلة لم تُلغَ".

وأضاف أن الرحلة قد تُستأنف في أي لحظة إذا ردّ المفاوضون الإيرانيون بطريقة يراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقبولة، كما يسعى المسؤولون الأميركيون للحصول على إشارة واضحة بأن المفاوضين الإيرانيين مُنحوا تفويضاً كاملاً للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن حضور الجولة الثانية من المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأضاف أن الإجراءات الأميركية ⁠بحق سفينتين إيرانيتين ⁠تصل ‌إلى مستوى "القرصنة في البحر وإرهاب ‌الدولة"، وتثير تساؤلات بشأن جدية واشنطن في التفاوض، بحسب تعبيره.

من جهته، أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا، مبيناً أن وقف إطلاق النار ينتهي في الساعة 4:50 صباح غد الأربعاء، بتوقيت باكستان، مؤكداً أن قرار إيران بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية.

وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، نافياً التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.

وكان ترمب، قال الثلاثاء، إن بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك عسكرياً ضد إيران، معتبراً أن "القصف هو الاستراتيجية الأنسب للبدء بها".

وأشار ترمب إلى أن الوقت المتبقي بشأن وقف إطلاق النار ليس كثيراً، مؤكداً أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي يمكّنها من تحقيق ما لم ينجزه رؤساء سابقون.