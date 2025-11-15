"نيويورك تايمز": صفقة عقارية قريبة بين واشنطن والرياض بقيمة 63 مليار دولار

شفق نيوز- واشنطن

قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم السبت، إن منظمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجري محادثات مع الحكومة السعودية بشأن شراكة عقارية بقيمة 63 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن منظمة ترمب تجري محادثات قد تؤدي إلى إنشاء عقار يحمل علامته التجارية في أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري الحكومية في المملكة العربية السعودية، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة السعودية التي تدير المشروع.

ومن المقرر أن يستضيف ترمب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في واشنطن الأسبوع المقبل، في أول زيارة له للبيت الأبيض خلال 7 سنوات.

ويشرف بن سلمان، على مشروع بقيمة 63 مليار دولار، من المقرر أن يحول مدينة الدرعية السعودية التاريخية إلى وجهة فاخرة تضم فنادق ومتاجر تجزئة ومساحات مكتبية، ولشركة ترمب تاريخ حافل في استخدام اسمها في مشاريع متعددة الاستخدامات تروج لـ "الفخامة الأيقونية"، وفق الصحيفة.

كما أوضحت "نيويورك تايمز"، أنها هذه المفاوضات تمثل أحدث مثال على مزج ترمب بين الحوكمة الرشيدة والأعمال العائلية، لا سيما في دول الخليج العربية.

بدوره، قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمشروع تطوير الدرعية: "لم يعلن عن أي شيء بعد، ولكن سيتم الإعلان عنه قريبا"، مبيناً أن "إبرام منظمة ترمب للصفقة مسألة وقت فقط".

وأضاف أن مسؤولين سعوديين قاموا بجولة في مشروع الدرعية مع ترمب خلال زيارة الرئيس الرسمية الأخيرة بهدف إثارة اهتمامه بالمشروع.