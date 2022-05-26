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نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها وراء اغتيال الضابط الإيراني في طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-26T05:43:30+0000
نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها وراء اغتيال الضابط الإيراني في طهران

شفق نيوز/ كشفت مصادر في المخابرات الأمريكية عن إخطار إسرائيل لواشنطن بأنها وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقا للصحيفة، فإن مقتل خدائي يهدف إلى أن يكون بمثابة "تحذير لإيران" للحد من "قتل الأجانب، بمن فيهم المدنيون وممثلو السلطات الإسرائيلية".

وتزعم مصادر الصحيفة أن خدائي كان جزءا من قيادة الوحدة السرية للحرس الثوري الإيراني، والتي يزعم أنها تقوم بهذا النشاط.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أنه في 22 مايو/ ايار، أطلق مجهولون النار على سيارة خدائي الذي كان يقترب من منزله في أحد الأزقة شرق طهران.

وشارك في الهجوم شخصان على دراجة نارية، وأطلق المهاجمان النار على ضابط الحرس الثوري الإيراني خمس مرات.

ووصفت الخدمة الصحفية للحرس الثوري الإيراني الحادث بأنه عمل إرهابي. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم امس الاول الاثنين، إن سلطات البلاد ستنتقم لمقتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني.

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